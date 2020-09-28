В Кремле отказались говорить о возможности перевода российских войск в режим повышенной готовности из-за событий в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, считают ли в Кремле необходимым усилить военную готовность России в регионе в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, отметив, что о военных опциях сейчас речи не идет.

"Мы сейчас о военных опциях не говорим. Мы говорим о том, что все страны должны приложить усилия для незамедлительной остановки военных столкновений", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что о переводе российских войск в режим повышенной готовности речи не идет, Песков сказал: "Здесь я не военный специалист, поэтому воздержусь от комментариев".