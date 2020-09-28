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Карабахский конфликт 28.09.2020 14:25

Саакашвили: Карабах – суверенная территория Азербайджана

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выразил озабоченность боевыми действиями между Азербайджаном и Арменией на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Военные столкновения между Азербайджаном и Арменией вызывают большую озабоченность всех, кому небезразличен мир в нашем регионе и благополучие наших народов. Сегодня нет большей ценности. Вот почему я с большой болью слежу за человеческими жертвами и обострением ситуации. Моя позиция предельно ясна, она основана на принципе государственной целостности, то есть Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджана и ничто этого не изменит», - написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Он добавил, что каждый, кто был изгнан со своих земель, имеют право вернуться на них, а те, кто уже живут – жить в мире, и права всех этих людей должны быть защищены.

«Грузия заинтересована в братских и дружеских отношениях между тремя кавказскими народами. Наше будущее должно быть похоже на отношения между тремя странами Балтии, и только внешние силы заинтересованы в том, чтобы доминировать над нами, и мы не должны позволять им это делать!», - отметил Саакашвили.

А.Мамедов

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Тэги: КАРАБАХ, СААКАШВИЛИ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]