Алиев и Путин свяжутся при необходимости - Песков

РФ контактирует с Турцией по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера были контакты по линии министерства иностранных дел с Анкарой. Поэтому здесь тоже российская сторона находится в полном контакте", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируются ли в ближайшее время контакты лидеров России и Турции в связи с обострением в Карабахе.

Отвечая на вопрос о том, планируются ли на этот счет у российского президента Владимира Путина контакты с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, Песков отметил: "При необходимости они, конечно же, состоятся".