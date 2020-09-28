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Карабахский конфликт 28.09.2020 14:33

Алиев и Путин свяжутся при необходимости - Песков

РФ контактирует с Турцией по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера были контакты по линии министерства иностранных дел с Анкарой. Поэтому здесь тоже российская сторона находится в полном контакте", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируются ли в ближайшее время контакты лидеров России и Турции в связи с обострением в Карабахе.

Отвечая на вопрос о том, планируются ли на этот счет у российского президента Владимира Путина контакты с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, Песков отметил: "При необходимости они, конечно же, состоятся".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КОНТАКТЫ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]