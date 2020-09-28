Военное командование Армении разрешило применять оружие против дезертиров – Минобороны Азербайджана

Армянское военное командование отдало приказ о применении оружия против дезертиров из ВС Армении, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

«Согласно полученным разведданным, военное командование Армении установило комендантские посты на дорогах между оккупированными территориями и Арменией. Цель – не допустить бегство паникующего населения в Армению и задержать армянских военнослужащих, дезертирующих из армии. По некоторым данным, на этих постах зарегистрированы серьезные инциденты с применением оружия, есть убитые и раненые», - сказал Даргяхлы.

А.Мамедов