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Дальнее зарубежье 28.09.2020 17:23

Франция могла бы быть посредником в диалоге в Белоруссии, считает президент Литвы

Франция могла бы взяться за роль посредника с тем, чтобы добиться диалога между органами белорусской власти и гражданским обществом, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

В интервью французской газете Le Figaro накануне визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Литву Науседа сказал, что роль посредника также могла бы сыграть и Россия.

"Я считаю, что перед нами открываются возможности большого прогресса в реакции на события в Беларуси. Я бы хотел побудить европейские государства, особенно Францию, а также Россию выступить в роли посредников с тем, чтобы начать мирный диалог между минскими органами власти и гражданским обществом. Мы уже положили начало для таких мер, однако хотелось бы, чтобы к нам присоединились и другие страны", - сказал Науседа.

"Несомненно, вы можете мне сказать, что президент Александр Лукашенко еще не готов к диалогу. Однако время идет, и ситуация может в любой момент измениться", - отметил он.

Науседа также призвал Евросоюз как можно быстрее ввести санкции в отношении представителей белорусского режима, ответственных за фальсификацию выборов и насилие над мирными протестующими.

"В ожидании необходимо, чтобы Евросоюз реализован политику санкций. Девятнадцатого августа состоялась встреча Совета руководителей Европы по положению в Беларуси. Хотя все главы государств совершенно четко высказали свое мнение по ценностям и правам человека, им не удалось договориться. Надеюсь, что этот вопрос будет решен во время ближайшего саммита. Мы должны продемонстрировать солидарность, чтобы сохранить имидж Европы и доверие к Европе", - сказал литовский президент.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает результаты выборов и считает их сфальсифицированными.

В конце августа Латвия, Литва и Эстония ввели санкции в отношении Лукашенко и еще нескольких десятков должностных лиц.

На прошлой неделе страны Балтии расширили санкционный список. Литва и Эстония сообщили, что внесли в "черный список" 98 должностных лиц, а Латвия - 101, в него включены судьи и работники силовых структур.

Евросоюз также рассматривает введение совместных санкций, однако решение пока не принято по причине дипломатических споров.

США и Великобритания также обещают ввести санкции в отношении Минска.

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЛОРУССИЯ, МНЕНИЕ


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