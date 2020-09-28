Ефремов в апелляционной жалобе раскаивается в пьяном ДТП и заявляет о давлении адвоката Пашаева - суд

Артист театра и кино Михаил Ефремом, осужденный на восемь лет колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, подал собственную апелляционную жалобу на приговор, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Пресненского суда Москвы в понедельник.

"Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и что его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева. Просит смягчить приговор", - сообщили в пресс-службе.