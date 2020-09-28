В Карабахе в понедельник погибли 28 армянских военных

В понедельник в азербайджано-армянских боестолкновениях погибли 28 армянских военнослужащих.

"В ходе боев 28 сентября погибли 28 военнослужащих", - сообщили сепаратистские власти в Нагорном Карабахе, опубликовав также список имен.

Таким образом, всего с начала боевых действий погибли 59 армянских военнослужащих.