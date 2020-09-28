Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   25.09 WTI 40.25 -0.06 Brent 41.92 -0.02

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.09.2020 19:21

Еврокомиссия обнародовала план действий по модернизации Таможенного союза в рамках ЕС

Европейская комиссия обнародовала в понедельник план действий по модернизации Таможенного союза в рамках ЕС, рассчитанный на четыре года.

"Перед лицом новых вызовов и угроз нам нужны передовые решения, которые сделают таможню более устойчивой и ориентированной на будущее", - заявил на пресс-конференции комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Среди этих вызовов и угроз он назвал кризис пандемии COVID-19, последствия выхода Великобритании из Единого рынка ЕС и Таможенного союза, а также рост дигитализации и электронной коммерции. К этому он добавил растущую проблему мошенничества, связанного с неуплатой таможенных пошлин и НДС, слабые точки входа на внешних границах ЕС, которые используют контрабандисты и мошенники.

Новый план действий включает ряд инициатив в таких областях, как управление рисками, анализ и обмен данными между национальными таможнями, управление электронной торговлей, усиление ответственности поставщиков платежных услуг и онлайн-платформ, содействие выполнению, консолидация таможенные органов, создание аналитической группы из представителей государств и бизнеса.

Таможенный союз ЕС, которому в 2018 году исполнилось 50 лет, образует единую территорию для таможенных целей, где применяется единый свод правил.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ТАМОЖНЯ, СОЮЗ, МОДЕРНИЗАЦИЯ


Похожие новости


В ЕС рассмотрят предложение Лондона о временном таможенном союзе В ЕС с 1 мая начнет действовать новый таможенный кодекс Таможни ЕС изъяли в 2012 году контрафактной продукции на 1 млрд евро

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]