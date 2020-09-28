Еврокомиссия обнародовала план действий по модернизации Таможенного союза в рамках ЕС

Европейская комиссия обнародовала в понедельник план действий по модернизации Таможенного союза в рамках ЕС, рассчитанный на четыре года.
"Перед лицом новых вызовов и угроз нам нужны передовые решения, которые сделают таможню более устойчивой и ориентированной на будущее", - заявил на пресс-конференции комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.
Среди этих вызовов и угроз он назвал кризис пандемии COVID-19, последствия выхода Великобритании из Единого рынка ЕС и Таможенного союза, а также рост дигитализации и электронной коммерции. К этому он добавил растущую проблему мошенничества, связанного с неуплатой таможенных пошлин и НДС, слабые точки входа на внешних границах ЕС, которые используют контрабандисты и мошенники.
Новый план действий включает ряд инициатив в таких областях, как управление рисками, анализ и обмен данными между национальными таможнями, управление электронной торговлей, усиление ответственности поставщиков платежных услуг и онлайн-платформ, содействие выполнению, консолидация таможенные органов, создание аналитической группы из представителей государств и бизнеса.
Таможенный союз ЕС, которому в 2018 году исполнилось 50 лет, образует единую территорию для таможенных целей, где применяется единый свод правил.
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