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Карабахский конфликт 28.09.2020 15:55

Армянская армия испытывает дефицит медикаментов и продовольствия – Минобороны Азербайджана

ВС Армении испытывают нехватку необходимых медикаментов и продовольствия, заявил начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

«Мы получили информацию о нехватке медикаментов и продовольствия в армянской армии, которая не выдержала двухдневного боя. Нехватка медикаментов связана с многочисленными потерями, которые понес противник в боях», - сказал Даргяхлы в понедельник.

Глава пресс-службы отметил, что из-за недостаточного количества военных машин скорой помощи «эвакуация раненых армянских военных и тел погибших проводится частными автомобилями».

А. Мамедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, МЕДИКАМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]