Армянская армия испытывает дефицит медикаментов и продовольствия – Минобороны Азербайджана

ВС Армении испытывают нехватку необходимых медикаментов и продовольствия, заявил начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

«Мы получили информацию о нехватке медикаментов и продовольствия в армянской армии, которая не выдержала двухдневного боя. Нехватка медикаментов связана с многочисленными потерями, которые понес противник в боях», - сказал Даргяхлы в понедельник.

Глава пресс-службы отметил, что из-за недостаточного количества военных машин скорой помощи «эвакуация раненых армянских военных и тел погибших проводится частными автомобилями».

А. Мамедов