Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   25.09 WTI 40.25 -0.06 Brent 41.92 -0.02

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 28.09.2020 16:05

"Белавиа" приостановила рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане

Авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в Баку из-за введения военного положения в Азербайджане, сообщили в пресс-службе компании.

"Отменены рейсы из Минска в Баку 1 и 3 октября, а также из Баку в Минск 2 и 4 октября", - заявили в "Белавиа".

Причиной отмены там назвали военное положение, введенное в Азербайджане из-за эскалации конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Между тем, в пресс-службе "Белавиа" заверили, что внимательно следят за событиями в Азербайджане и будут готовы к возобновлению авиасообщения.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации в Азербайджане и надеемся, что все скоро наладится, но пока рейсы отменены на ближайшую неделю", - отметили в авиакомпании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АВИАРЕЙСЫ


Похожие новости


Укртранснафта планирует до конца года прокачать еще 2-3 танкерные партии азербайджанской нефти для Мозырского НПЗ Очередной танкер с нефтью из Азербайджана для Беларуси прибыл в Одессу SOCAR отправил в Белоруссию очередную партию нефти Azeri Light Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в Одессу Азербайджан может начать совместную переработку нефти в Белоруссии - посол Белавиа приостанавливает полеты в Азербайджан

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]