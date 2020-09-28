"Белавиа" приостановила рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане

Авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в Баку из-за введения военного положения в Азербайджане, сообщили в пресс-службе компании.

"Отменены рейсы из Минска в Баку 1 и 3 октября, а также из Баку в Минск 2 и 4 октября", - заявили в "Белавиа".

Причиной отмены там назвали военное положение, введенное в Азербайджане из-за эскалации конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Между тем, в пресс-службе "Белавиа" заверили, что внимательно следят за событиями в Азербайджане и будут готовы к возобновлению авиасообщения.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации в Азербайджане и надеемся, что все скоро наладится, но пока рейсы отменены на ближайшую неделю", - отметили в авиакомпании.