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Карабахский конфликт 28.09.2020 16:05

Азербайджанские военные вынудили ВС Армении оставить огневые позиции в Агдаринском направлении

Подразделения азербайджанской армии нанесли ответный удар по огневым позициям ВС Армении в Агдеринском направлении, противник отступил и оставил позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении, открывающим огонь по нашим населенным пунктам, был нанесён ответный удар. Подразделения противника, понесшие большие потери в результате точного огня наших артиллеристов, были вынуждены оставить свои огневые позиции и отступить», - подчеркивает Минобороны.

Оборонное ведомство указывает, что эти артиллерийские подразделения входят в состав 5-го горнострелкового полка армянской армии.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, АРТИЛЛЕРИЯ, ОТВЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]