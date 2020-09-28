Азербайджанские военные вынудили ВС Армении оставить огневые позиции в Агдаринском направлении

Подразделения азербайджанской армии нанесли ответный удар по огневым позициям ВС Армении в Агдеринском направлении, противник отступил и оставил позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении, открывающим огонь по нашим населенным пунктам, был нанесён ответный удар. Подразделения противника, понесшие большие потери в результате точного огня наших артиллеристов, были вынуждены оставить свои огневые позиции и отступить», - подчеркивает Минобороны.

Оборонное ведомство указывает, что эти артиллерийские подразделения входят в состав 5-го горнострелкового полка армянской армии.

Н.Аббасова