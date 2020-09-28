Боррель выразил разочарование решением об отставке ливанского премьера

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал ливанских лидеров сделать все возможное для формирования правительства.
"Европейский союз с разочарованием и обеспокоенностью отмечает отставку назначенного премьер-министром Мустафы Адиба и обстоятельства, которые привели к его решению", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.
"Ливанские руководители должны объединиться и сделать все возможное для своевременного формирования правительства, которое должно быть в состоянии удовлетворить законные потребности и запросы ливанского народа и будет привержено решению острых и многочисленных проблем Ливана, в частности, его гуманитарного, социально-экономического и финансового кризисов, пандемии коронавируса и восстановлению Бейрута", - сказано в коммюнике Борреля.
По словам главы европейской дипломатии, быстрое формирование правительства также будет иметь решающее значение для достижения крайне необходимого соглашения с Международным валютным фондом.
"Европейский союз подтверждает свою неизменную решительную поддержку Ливана и его народа, стабильности, безопасности, территориальной целостности, суверенитета и политической независимости страны", - заверил Боррель.
Как сообщалось, Адиб, которому почти месяц назад было поручено сформировать новое правительство Ливана, в минувшую субботу объявил об отказе от продолжения этой работы.
По его словам, такое решение он принял ввиду неспособности найти выход из политического тупика, образовавшегося при формировании нового кабинета.
Адиб провел встречу с президентом страны Мишелем Ауном. Он попросил у главы государства прощения за то, что не смог сформировать правительство, и пожелал успехов тому, кто придет ему на смену.
10 августа об уходе правительства в отставку объявил прежний премьер-министр Ливана Хасан Диаб. Это произошло на фоне протестов в Бейруте, в ходе которых звучали призывы к правительству уйти в отставку, поскольку, по мнению участников акций, именно власти несут ответственность за взрывы, произошедшие в начале августа в порту Бейрута.
Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.
Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
Армения запрещает "запасникам" выезд за рубеж
Армения создает группы добровольцев для боевых действий против Азербайджана – Алиев
Омбудсмен Азербайджана посетила пострадавшие от артобстрела села
Завод СПГ в Норвегии остановлен из-за пожара
"Белавиа" приостановила рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане
График движения поездов в метро в условиях комендантского часа не изменится - Бакметрополитен
Силы МЧС Азербайджана потушили пожары в населенных пунктах на линии фронта, возникших в результате армянских артобстрелов
Власти Азербайджана продлили до 2 ноября карантин из-за COVID-19
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори