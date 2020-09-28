Боррель выразил разочарование решением об отставке ливанского премьера

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал ливанских лидеров сделать все возможное для формирования правительства.

"Европейский союз с разочарованием и обеспокоенностью отмечает отставку назначенного премьер-министром Мустафы Адиба и обстоятельства, которые привели к его решению", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Ливанские руководители должны объединиться и сделать все возможное для своевременного формирования правительства, которое должно быть в состоянии удовлетворить законные потребности и запросы ливанского народа и будет привержено решению острых и многочисленных проблем Ливана, в частности, его гуманитарного, социально-экономического и финансового кризисов, пандемии коронавируса и восстановлению Бейрута", - сказано в коммюнике Борреля.

По словам главы европейской дипломатии, быстрое формирование правительства также будет иметь решающее значение для достижения крайне необходимого соглашения с Международным валютным фондом.

"Европейский союз подтверждает свою неизменную решительную поддержку Ливана и его народа, стабильности, безопасности, территориальной целостности, суверенитета и политической независимости страны", - заверил Боррель.

Как сообщалось, Адиб, которому почти месяц назад было поручено сформировать новое правительство Ливана, в минувшую субботу объявил об отказе от продолжения этой работы.

По его словам, такое решение он принял ввиду неспособности найти выход из политического тупика, образовавшегося при формировании нового кабинета.

Адиб провел встречу с президентом страны Мишелем Ауном. Он попросил у главы государства прощения за то, что не смог сформировать правительство, и пожелал успехов тому, кто придет ему на смену.

10 августа об уходе правительства в отставку объявил прежний премьер-министр Ливана Хасан Диаб. Это произошло на фоне протестов в Бейруте, в ходе которых звучали призывы к правительству уйти в отставку, поскольку, по мнению участников акций, именно власти несут ответственность за взрывы, произошедшие в начале августа в порту Бейрута.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.