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Карабахский конфликт 28.09.2020 16:18

Тюркский совет подчеркивает важность урегулирования конфликта в Карабахе на основе территориальной целостности Азербайджана – генсек организации

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев выразил обеспокоенность вооруженными столкновениями на оккупированных территориях Азербайджана.

«Тюркский совет подтверждает свою приверженность нормам и принципам международного права и подчеркивает важность урегулирования армяно-азербайджанского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и нерушимости его международно признанных границ», - говорится в заявлении Тюркского совета.

Амреев напомнил, что резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году, предусматривали к немедленному, безоговорочному и полному выводу вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана.

«Генеральный секретарь выражает соболезнования народу Азербайджана в связи с погибшими в ходе столкновений и исцелением раненых», - говорится в заявлении.

А.Мамедов

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Тэги: ТЮРКСКИЙ/СОВЕТ, КАРАБАХ, ЗАЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]