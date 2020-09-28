Тюркский совет подчеркивает важность урегулирования конфликта в Карабахе на основе территориальной целостности Азербайджана – генсек организации

Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев выразил обеспокоенность вооруженными столкновениями на оккупированных территориях Азербайджана.

«Тюркский совет подтверждает свою приверженность нормам и принципам международного права и подчеркивает важность урегулирования армяно-азербайджанского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и нерушимости его международно признанных границ», - говорится в заявлении Тюркского совета.

Амреев напомнил, что резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году, предусматривали к немедленному, безоговорочному и полному выводу вооруженных сил Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана.

«Генеральный секретарь выражает соболезнования народу Азербайджана в связи с погибшими в ходе столкновений и исцелением раненых», - говорится в заявлении.

А.Мамедов