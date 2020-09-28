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Карабахский конфликт 28.09.2020 16:36

Афганистан поддержал Азербайджан в конфликте за Карабах

Министерство иностранных дел Исламской Республики Афганистан выразило озабоченность по поводу продолжающихся ожесточенных столкновений между Арменией и Азербайджаном в регионе Нагорного Карабаха и сожаление по поводу повлекших в результате этого о человеческих и материальных потерях.

"Нагорно-Карабахский регион получил международное признание как часть Азербайджана. Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия народа и правительства Азербайджана и других стран мира в этом отношении", - отмечается в документе, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Афганистана.

МИД Афганистана призывает "к восстановлению режима прекращения огня и урегулированию давнего кризиса в регионе мирным путем", подчеркивается в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, МИД, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]