Афганистан поддержал Азербайджан в конфликте за Карабах

Министерство иностранных дел Исламской Республики Афганистан выразило озабоченность по поводу продолжающихся ожесточенных столкновений между Арменией и Азербайджаном в регионе Нагорного Карабаха и сожаление по поводу повлекших в результате этого о человеческих и материальных потерях.

"Нагорно-Карабахский регион получил международное признание как часть Азербайджана. Афганистан требует прекращения оккупации Нагорного Карабаха и поддерживает усилия народа и правительства Азербайджана и других стран мира в этом отношении", - отмечается в документе, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Афганистана.

МИД Афганистана призывает "к восстановлению режима прекращения огня и урегулированию давнего кризиса в регионе мирным путем", подчеркивается в заявлении.