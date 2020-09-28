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Дальнее зарубежье 28.09.2020 21:42

В Париже и других крупных городах Франции вступают в силу новые ограничения из-за коронавируса

В Париже и еще более чем 10 городах Франции с понедельника начинают действовать новые ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщают французские СМИ.

В частности, вступает в силу запрет на праздничные и развлекательные мероприятия, в том числе свадебные церемонии, фестивали, студенческие вечеринки.

Барам запрещено работать с 22:00 вечера до 6:00 утра. Спортивные залы и центры, расположенные в помещениях, остаются закрытыми.

При условии соблюдения строгих мер безопасности работу продолжают кинотеатры, музеи и театры. Бассейны также остаются открытыми для посещения.

На прошлой неделе министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал жителей страны минимизировать социальные взаимодействия в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Он также призвал работодателей по возможности продлить дистанционную работу в тех зонах, в которых угроза распространения коронавируса особенно высокая. Среди таких зон - Бордо, Лилль, Ницца, Париж и Тулуза.

За время пандемии во Франции зарегистрировано около 540 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 31 тыс. человек скончалось.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]