В Азербайджане за сутки выявлено 38 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 38 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 40 тыс. 61, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 128 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончалось еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 588.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 37 тыс. 725 человек (+70 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 748 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 2,382 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии проведен 1 млн 104 тыс. 783 тест на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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