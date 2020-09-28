Верховный суд Испании на полтора года запретил главе Каталонии Киму Торре занимать госдолжности

Верховный суд Испании поддержал решение суда нижестоящей инстанции, запрещающее главе женералитета Каталонии Киму Торре занимать государственные должности в течение полутора лет, сообщают в понедельник европейские СМИ.

"Он неоднократно и упрямо нарушал распоряжения Центральной избирательной комиссии устранить определенные символы с общественных зданий, принадлежащих женералитету (региональному правительству), в ходе избирательного процесса", - говорится в решении суда. Оно было приняло единогласно.

Таким образом, согласно решению суда, Торра должен покинуть пост главы женералитата, а региональный парламент должен выбрать ему замену. Региональный парламент уже заявлял, что его члены проигнорируют решение суда, если оно будет принято не в пользу Торры.

Речь идет о предвыборной кампании перед выборами в апреле 2019 года, тогда ЦИК Испании запретил административным зданиям использовать символику сепаратистов, но Торра проигнорировал это требование.