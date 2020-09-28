Власти Азербайджана продлили до 2 ноября карантин из-за COVID-19

Правительство Азербайджана продлило срок действия на территории страны специального карантинного режима до 2 ноября.
"Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении до 06.00 2 ноября специального карантинного режима, введенного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ее возможных последствий", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Согласно решению, до истечения срока карантина работа общественного транспорта, в том числе и пассажироперевозки в Бакинском метро, будут прекращены в выходные дни с 00.00 субботы до 06.00 понедельника.
Срок действующего специального карантинного режима в Азербайджане истекал 30 сентября в 00:00 часов. При этом в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе до 30 сентября действует режим жесткого карантина с некоторыми ограничениями.
Н.Аббасова
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