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Социум 28.09.2020 17:12

Власти Азербайджана продлили до 2 ноября карантин из-за COVID-19

Правительство Азербайджана продлило срок действия на территории страны специального карантинного режима до 2 ноября.

"Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении до 06.00 2 ноября специального карантинного режима, введенного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ее возможных последствий", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Согласно решению, до истечения срока карантина работа общественного транспорта, в том числе и пассажироперевозки в Бакинском метро, будут прекращены в выходные дни с 00.00 субботы до 06.00 понедельника.

Срок действующего специального карантинного режима в Азербайджане истекал 30 сентября в 00:00 часов. При этом в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе до 30 сентября действует режим жесткого карантина с некоторыми ограничениями.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]