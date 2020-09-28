Силы МЧС Азербайджана потушили пожары в населенных пунктах на линии фронта, возникших в результате армянских артобстрелов

Отряды МЧС Азербайджана потушили пожары в населенных пунктах в прифронтовой зоне, возникших в результате артобстрела со стороны ВС Армении, сообщает пресс-служба МЧС.

«28 сентября в результате интенсивного обстрела Вооруженными силами Армении из тяжелых артиллерийских орудий населенных пунктов и сел Агдамского и Тертерского районов Азербайджана возникли пожары на гражданских объектах. Пожары тушили соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде