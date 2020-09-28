Азербайджан держит под контролем газо- и электроснабжение в прифронтовой зоне

В результате обстрелов со стороны ВС Армении были повреждены ряд объектов энергетической инфраструктуры в прифронтовых населенных пунктах, говорится в сообщении министерства энергетики.
«Частично повреждены газопроводы и оборудование в селах Борсунлу и Хулабанди Тертерского района, а также на улицах Сахил и Бабек и проспекте Гейдара Алиева в городе Тертер. В качестве меры безопасности во время боев было приостановлено газоснабжение Физулинского и Тертерского районов, села Тапгарагоюнлу Геранбойского района, Бейлагана и части Агджабадинского районов. Кроме того, подача газа с «Агдамского узла учета 4» была приостановлена с 19:00 27 сентября в связи с падением снаряда на газопроводную сеть, но в 19:20 с узла учета «Гузанлы» Агдамского района. восстановлено газоснабжение. Восстановлено газоснабжение центра Бейлаганского района и города Агджабади», - говорится в сообщении.
В сообщении отмечено, что на сегодняшний день подведен газ для хлебозавода в поселке Горадиз. Возобновлено газоснабжение 8 сел Бейлаганского района и 9 сел Бардинского района, кроме села Гарадаглы.
Министерство сообщает, что атаке подверглась и инфраструктура, снабжающая электричеством приграничные районы, где происходили боевые действия.
«Отметим, что ряд линий несколько раз обстреливались, но в результате мер, принятых Специальным штабом, созданным в ОАО «Азеришыг», деятельность поврежденных линий электропередач в этих регионах была восстановлена. Вопросы газо- и электроснабжения населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, находятся под полным контролем, принимаются меры по ликвидации аварий», - отмечается в сообщении.
А. Мамедов
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