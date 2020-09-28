Кабмин Азербайджана утвердил сферы деятельности, разрешенные во время комендантского часа

Кабмин Азербайджана утвердил список госструктур и сфер деятельности, разрешенных в период комендантского часа.

Согласно документу, подписанному премьер-министром Али Асадовым и опубликованным на сайте Кабмина, в списке разрешенных госструктур считаются следующие: администрация и управделами президента, служба безопасности президента, специальная медицинская служба, аппарат и управделами Кабмина, Минобороны, МВД, Генпрокуратура, МЧС, Минздрав, Минюст, сотрудники судебных органов и адвокаты, МИД, Госкомтаможни, служба госбезопасности, служба внешней разведки, Госслужба специальной связи и информационной защиты, Госагентство по охране стратегических объектов, Госпогранслужба, миграционная служба, Госслужба по мобилизации и призыву, Госагентство ОМС, Объединение управления медицинских территориальных единиц (TABIB), Нацагентство по разминированию территорий.

Вместе с этим среди разрешенных сфер деятельности Кабмин утвердил следующие: сфера здравоохранения, коммуникационные и коммунальные услуги, транспорта и логистики, основные производственные сферы, розничная и оптовая торговля, бытовых услуг, СМИ, деятельность образовательных учреждений, охрана частных компаний, чья деятельность запрещена и обеспечение технической безопасности.

Отметим, что 27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана, в связи с чем с 28 сентября в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, а также на территориях Абшеронского, Джабраильского, Физулинского, Агджабединского, Бейлаганского, Агдамского, Бардинского, Тертерского, Геранбойского, Гейгельского, Дашкесанского, Гедабегского, Товузского, Шамкирского, Газахского и Агстафинского районов в рамках военного положения с 21:00 до 06:00 вводится комендантский час.

Х.Насирзаде