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Карабахский конфликт 28.09.2020 19:23

ВС Армении подвергли артобстрелу Геранбойский район Азербайджана - Минобороны

Вооруженные силы Армении обстреляли территорию Геранбойского района Азербайджана, заявил глава пресс-службы Минобороны, полковник Вагиф Дяргахлы.

"Противник обстрелял села Йухары Агджакенд и Гарамусалы Геранбойского района. Гражданская инфраструктура серьезно не пострадала. Потерь среди сельчан нет", - сказал Дяргахлы.

Его слова приводят местные СМИ.

Он также отметил, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры против врага.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, АРТОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]