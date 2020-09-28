ВС Армении подвергли артобстрелу Геранбойский район Азербайджана - Минобороны

Вооруженные силы Армении обстреляли территорию Геранбойского района Азербайджана, заявил глава пресс-службы Минобороны, полковник Вагиф Дяргахлы.

"Противник обстрелял села Йухары Агджакенд и Гарамусалы Геранбойского района. Гражданская инфраструктура серьезно не пострадала. Потерь среди сельчан нет", - сказал Дяргахлы.

Его слова приводят местные СМИ.

Он также отметил, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры против врага.

Н.Аббасова