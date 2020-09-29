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Туризм 29.09.2020 04:44

Саудовская Аравия планирует возобновить выдачу туристических виз к 2021 году

Саудовская Аравия планирует возобновить выдачу туристических виз к началу 2021 года, сообщает газета The Jakarta Post.

"В планах - возобновить выдачу туристических виз к началу 2021 года после месяцев простоя из-за строгих мер правительства по сдерживанию пандемии коронавируса", - цитирует издание министерство туризма королевства.

Как отмечается, выдача виз может возобновиться и раньше в случае благоприятной эпидемиологической обстановки.

Туризм - ключевой элемент стратегии реформ наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, направленной на снижение зависимости экономики от нефти. Страна ввела визы для граждан 49 стран в сентябре 2019 года, до этого посетить Саудовскую Аравию с туристическими целями было практически невозможно. Власти рассчитывают, что туризм начнет составлять до 10% ВВП к 2030 году.

В конце февраля королевство закрыло свои границы для иностранных паломников и туристов как минимум из 25 стран. В марте был полностью запрещен въезд и выезд из страны.

"Турсектор сильно пострадал, к концу года мы ожидаем падения на 35-45%. В то же время внимание к внутреннему туризму смягчило негативные последствия - он вырос на 30%, это выше всяких ожиданий", - отметили в Минтуризма.

В частности, загрузка отелей королевства летом приблизилась к 80%. Этому способствовала кампания по продвижению отдыха внутри страны - на пляжах, в лесах, горах и исторических районах.

В Саудовской Аравии зарегистрировано почти 333 тыс. случаев COVID-19 и 4655 смертей. Уровень заражения неуклонно снижался в течение последних нескольких недель.

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Тэги: САУДОВСКАЯ/АРАВИЯ, ТУРИЗМ, ВИЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]