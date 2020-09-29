Саудовская Аравия планирует возобновить выдачу туристических виз к 2021 году

Саудовская Аравия планирует возобновить выдачу туристических виз к началу 2021 года, сообщает газета The Jakarta Post.
"В планах - возобновить выдачу туристических виз к началу 2021 года после месяцев простоя из-за строгих мер правительства по сдерживанию пандемии коронавируса", - цитирует издание министерство туризма королевства.
Как отмечается, выдача виз может возобновиться и раньше в случае благоприятной эпидемиологической обстановки.
Туризм - ключевой элемент стратегии реформ наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, направленной на снижение зависимости экономики от нефти. Страна ввела визы для граждан 49 стран в сентябре 2019 года, до этого посетить Саудовскую Аравию с туристическими целями было практически невозможно. Власти рассчитывают, что туризм начнет составлять до 10% ВВП к 2030 году.
В конце февраля королевство закрыло свои границы для иностранных паломников и туристов как минимум из 25 стран. В марте был полностью запрещен въезд и выезд из страны.
"Турсектор сильно пострадал, к концу года мы ожидаем падения на 35-45%. В то же время внимание к внутреннему туризму смягчило негативные последствия - он вырос на 30%, это выше всяких ожиданий", - отметили в Минтуризма.
В частности, загрузка отелей королевства летом приблизилась к 80%. Этому способствовала кампания по продвижению отдыха внутри страны - на пляжах, в лесах, горах и исторических районах.
В Саудовской Аравии зарегистрировано почти 333 тыс. случаев COVID-19 и 4655 смертей. Уровень заражения неуклонно снижался в течение последних нескольких недель.
Азербайджанская армия продолжает наступление в направлении города Физули - Минобороны
Армянские военные ведут артобстрел Дашкесанского района Азербайджана
Минобороны Азербайджана сообщает об ожесточенных боях на линии фронта, армянская сторона отступает
Танкер с иранским топливом достиг территориальных вод Венесуэлы
Завод СПГ в Норвегии остановлен из-за пожара
"Белавиа" приостановила рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Новые американские санкции приняты с целью манипулировать избирателями, считают главы МИД Кубы и Венесуэлы
США ждет рост показателей инфицирования коронавирусом - вице-президент Пенс
В перестрелке полиции с подозреваемым в захвате заложников в штате Орегон есть жертвы - офис шерифа
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори