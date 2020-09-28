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Трамп отрицает обвинения в уклонении от уплаты налогов

Президент США Дональд Трамп отрицает информацию об уклонении от уплаты налогов и утверждает, что может предоставить финансовую отчетность с указанием всей своей собственности и активов с момента объявления о переизбрании.

"Я заплатил налоги на много миллионов долларов, но, как и все остальные, имел право на амортизацию и налоговые льготы", - написал Трамп у себя в твиттере.

Президент отметил, что может предоставить все необходимую финансовую отчетность с того момента, как он объявил об участии в выборах-2020.

"Я уже давно говорил, что могу предоставить финансовую отчетность с момента, как я объявил о том, что буду баллотироваться в президенты, в которой будут указаны моя собственность и активы", - добавил Трамп.

Газета The New York Times на минувших выходных опубликовала статью, в которой утверждается, что Трамп в 2016 и 2017 годах выплатил в качестве налогов лишь по $750. Также журналисты издания утверждают, что он не заплатил подоходный налог за 10 лет.

Ранее Трамп на пресс-конференции в Белом доме уже отрицал информацию об уклонении от уплаты налогов. Президент США добавил, что этой статьей о нем журналисты New York Times хотели перед выборами "создать небольшую историю".

Адвокат Trump Organization Алан Гартен заявил этой газете, что "большинство фактов, если не все, неточные".

Предвыборный штаб соперника Трампа по предвыборной гонке Джо Байдена уже выпустил собственный ролик на основании информации газеты. В нем утверждается, что по данным на 2019 год, американский учитель заплатил налог в размере $7239, пожарный - $5283, медсестра - $10216, в то время как Дональд Трамп (без указания даты) - $750.

Выборы президента в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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Тэги: США, ТРАМП, НАЛОГИ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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