Трамп отрицает обвинения в уклонении от уплаты налогов

Президент США Дональд Трамп отрицает информацию об уклонении от уплаты налогов и утверждает, что может предоставить финансовую отчетность с указанием всей своей собственности и активов с момента объявления о переизбрании.
"Я заплатил налоги на много миллионов долларов, но, как и все остальные, имел право на амортизацию и налоговые льготы", - написал Трамп у себя в твиттере.
Президент отметил, что может предоставить все необходимую финансовую отчетность с того момента, как он объявил об участии в выборах-2020.
"Я уже давно говорил, что могу предоставить финансовую отчетность с момента, как я объявил о том, что буду баллотироваться в президенты, в которой будут указаны моя собственность и активы", - добавил Трамп.
Газета The New York Times на минувших выходных опубликовала статью, в которой утверждается, что Трамп в 2016 и 2017 годах выплатил в качестве налогов лишь по $750. Также журналисты издания утверждают, что он не заплатил подоходный налог за 10 лет.
Ранее Трамп на пресс-конференции в Белом доме уже отрицал информацию об уклонении от уплаты налогов. Президент США добавил, что этой статьей о нем журналисты New York Times хотели перед выборами "создать небольшую историю".
Адвокат Trump Organization Алан Гартен заявил этой газете, что "большинство фактов, если не все, неточные".
Предвыборный штаб соперника Трампа по предвыборной гонке Джо Байдена уже выпустил собственный ролик на основании информации газеты. В нем утверждается, что по данным на 2019 год, американский учитель заплатил налог в размере $7239, пожарный - $5283, медсестра - $10216, в то время как Дональд Трамп (без указания даты) - $750.
Выборы президента в США запланированы на 3 ноября 2020 года.
Армения признала гибель 84 военных в боях с Азербайджаном
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о потере самолета
Танкер с иранским топливом достиг территориальных вод Венесуэлы
Завод СПГ в Норвегии остановлен из-за пожара
"Белавиа" приостановила рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане
Силы МЧС Азербайджана потушили пожары в населенных пунктах на линии фронта, возникших в результате армянских артобстрелов
Власти Азербайджана продлили до 2 ноября карантин из-за COVID-19
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори