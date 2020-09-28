Азербайджан и Турция проявляют солидарность во всех вопросах - помощник президента

Баку и Анкара всегда без колебаний поддерживают друг друга, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его выступления по армяно-азербайджанскому конфликту. Президент Алиев отметил, что Азербайджан и Турция проявляют солидарность во всех вопросах в соответствии с принципом "одна нация - два государства" и всегда без колебаний поддерживают друг друга", - отметил Гаджиев. Его слова приводят местные СМИ.

Он добавил, что с первых часов очередной военной провокации армянских вооруженных сил против Азербайджана Турция во главе с президентом Эрдоганом решительно осудила военную агрессию Армении против Азербайджана и выразила свою безоговорочную поддержку.

"Народ Азербайджана ценит эту поддержку", - подчеркнул Гаджиев.

Н.Аббасова