Число жертв от обстрела с армянской стороны увеличилось до девяти

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели двоих человек и ранении еще двоих от попадания снаряда в результате артобстрела ВС Армении во двор многоэтажного здания в Тертерском районе.

"28 сентября ВС Армении подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу Тертерский район Азербайджана. Примерно в 19:00 по местному времени один из снарядов попал во двор многоквартирного жилого дома, построенного для инвалидов и вынужденных переселенцев. В результате обстрела погибли жители Халиг Аббасов, 1981 г.р. и его брат Эльшан Аббасов, 1987 г.р., еще двое получили ранения", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Ранее Генпрокуратура сообщала о гибели 7 и ранении 30 гражданских лиц в результате артобстрелов армянскими военными населенных пунктов Азербайджана на линии соприкосновения.

Таким образом, число погибших увеличилось до 9, раненных - до 32.

Генпрокуратура подчеркивает, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по 5 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Н.Аббасова