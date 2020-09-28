Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   25.09 WTI 40.25 -0.06 Brent 41.92 -0.02

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 28.09.2020 20:44

Генсек ООН обсудил с Алиевым эскалацию в Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал в немедленному прекращению огня и направлению наблюдателей ОБСЕ в регион, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжарик.

"Генсек ООН только что говорил с президентом Азербайджана, вскоре поговорит с премьер-министром Армении", - сказал он в понедельник журналистам.

По словам Дюжарика, Гутерриш в ходе разговора с Алиевым призвал к немедленному прекращению огня, незамедлительному возобновлению содержательных переговоров без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы, а также к незамедлительному возвращению наблюдателей ОБСЕ в регион.

"И премьер-министру Армении мы скажем абсолютно то же самое", - добавил Дюжарик.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, ГЕНСЕК, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Гутерриш планирует обсудить карабахский кризис с лидерами Армении и Азербайджана Режим прекращения огня в Идлибе в целом соблюдается и нужно добиться того же во всей Сирии - Гутерриш Генсек ООН предостерегает страны мира от «вакцинного национализма» Гутерриш призывает до конца года добиться глобального прекращения огня Гутерриш считает "неопределенной" ситуацию с санкциями в отношении Ирана ДСНВ должен быть продлен независимо от участия Китая, считает генсек ООН

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]