Генсек ООН обсудил с Алиевым эскалацию в Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал в немедленному прекращению огня и направлению наблюдателей ОБСЕ в регион, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжарик.

"Генсек ООН только что говорил с президентом Азербайджана, вскоре поговорит с премьер-министром Армении", - сказал он в понедельник журналистам.

По словам Дюжарика, Гутерриш в ходе разговора с Алиевым призвал к немедленному прекращению огня, незамедлительному возобновлению содержательных переговоров без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы, а также к незамедлительному возвращению наблюдателей ОБСЕ в регион.

"И премьер-министру Армении мы скажем абсолютно то же самое", - добавил Дюжарик.