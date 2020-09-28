Путин призывает россиян не забывать о рисках заражения COVID-19

Президент РФ Владимир Путин призвал граждан следовать рекомендациям врачей и помнить о рисках, связанных с коронавирусом.

"Сейчас я хотел бы еще раз обратиться ко всем нашим гражданам. Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность за себя и за тех, кто рядом с вами", - сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ в режиме видеоконференции.

Президент попросил граждан соблюдать рекомендации врачей. "Это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья", - подчеркнул он.

"Сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем несколько месяцев тому назад. Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Сейчас от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений", - сказал Путин.

Он отметил, что борьба с эпидемией еще далеко не закончена. "Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя", - добавил президент.