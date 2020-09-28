Совбез ООН может во вторник обсудить эскалацию конфликта в Карабахе - источник

Германия и другие европейские страны в Совете Безопасности ООН намерены запросить на вторник экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Организации.
По словам собеседника агентства, Германия и другие европейские страны в Совете собираются запросить на 29 сентября обсуждение в разделе "разное" конфликта в Нагорном Карабахе.
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.
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