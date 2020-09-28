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Карабахский конфликт 28.09.2020 21:14

Совбез ООН может во вторник обсудить эскалацию конфликта в Карабахе - источник

Германия и другие европейские страны в Совете Безопасности ООН намерены запросить на вторник экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Организации.

По словам собеседника агентства, Германия и другие европейские страны в Совете собираются запросить на 29 сентября обсуждение в разделе "разное" конфликта в Нагорном Карабахе.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]