Омбудсмен Азербайджана посетила пострадавшие от артобстрела села

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева посетила села, подвергшиеся артиллерийскому обстрелу со стороны ВС Армении, для расследования недавних случаев грубого нарушения прав человека, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе аппарата омбудсмена.

"Омбудсмен посетила пострадавшее от артобстрела село Гашалты, где ознакомилась с ситуацией и встретилась с мирными жителями", - отметили в пресс-службе.

Омбудсмен подчеркнула, что умышленное нападение Армении на гражданское население является грубым нарушением международного права, в том числе международного гуманитарного права и соответствующих положений Женевских конвенций.

Как сообщалось ранее, в результате обстрела Нафталана из крупнокалиберной артиллерии погибла целая семья из 5 человек, из которых двое – дети 2006 и 2007 годов рождения.

А. Мамедов