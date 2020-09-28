Омбудсмен Азербайджана посетила пострадавшие от артобстрела села

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева посетила села, подвергшиеся артиллерийскому обстрелу со стороны ВС Армении, для расследования недавних случаев грубого нарушения прав человека, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе аппарата омбудсмена.
"Омбудсмен посетила пострадавшее от артобстрела село Гашалты, где ознакомилась с ситуацией и встретилась с мирными жителями", - отметили в пресс-службе.
Омбудсмен подчеркнула, что умышленное нападение Армении на гражданское население является грубым нарушением международного права, в том числе международного гуманитарного права и соответствующих положений Женевских конвенций.
Как сообщалось ранее, в результате обстрела Нафталана из крупнокалиберной артиллерии погибла целая семья из 5 человек, из которых двое – дети 2006 и 2007 годов рождения.
А. Мамедов
Завод СПГ в Норвегии остановлен из-за пожара
"Белавиа" приостановила рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане
График движения поездов в метро в условиях комендантского часа не изменится - Бакметрополитен
Силы МЧС Азербайджана потушили пожары в населенных пунктах на линии фронта, возникших в результате армянских артобстрелов
Власти Азербайджана продлили до 2 ноября карантин из-за COVID-19
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Верховный суд Испании на полтора года запретил главе Каталонии Киму Торре занимать госдолжности
В Париже и других крупных городах Франции вступают в силу новые ограничения из-за коронавируса
Путин призывает россиян не забывать о рисках заражения COVID-19
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори