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ТЭК 28.09.2020 22:42

Завод СПГ в Норвегии остановлен из-за пожара

Завод сжижения природного газа Hammerfest LNG экстренно остановлен в связи с возгоранием турбины, сообщает компания Equinor.

"Нет информации о пострадавших или пропавших без вести. Весь персонал, не участвовавший в ликвидации последствий инцидента, эвакуирован", - пишет норвежская компания.

Завод Hammerfest LNG на острове Melkoya получает газ с морского месторождения Snohvit ("Белоснежка"). Промысел является первым офшорным проектом на норвежском континентальном шельфе, реализованном без надводной инфраструктуры. Вся инфраструктура по добыче газа находится на морском дне, газ доставляется по газопроводу в Хаммерфест, где построен СПГ-завод. Завод заработал осенью 2007 года и имеет мощность по производству 4,6 млн т СПГ, 0,34 млн т СУГ и 0,83 млн т конденсата.

Equinor владеет 37% в проекте Snohvit, Total - 18%, Neptune Energy - 12%.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НОРВЕГИЯ, СПГ, ЗАВОД, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]