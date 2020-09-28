Макрон обещал поддержать санкции в отношении Белоруссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в Литве в понедельник о том, что поддержит санкции в отношении Белоруссии, сообщает Bloomberg.
"У нас есть общая цель и надежда относительно того, что мы можем заняться санкциями в ближайшем будущем", - сказал Макрон на пресс-конференции с литовским президентом Гитанасом Науседой.
Он заявил о необходимости "услышать о стремлении демонстрантов к свободе" и призвал власти Белоруссии "положить конец произвольным арестам".
Французский президент также сообщил о намерении провести встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая в настоящее время находится в Литве.
Как передает агентство BNS, со своей стороны Науседа заявил о единой с Макроном позиции. "По вопросу о Беларуси мы пришли к единому мнению - ЕС не может тратить время впустую, а должен сделать все, чтобы эти санкции, которые обсуждались и предлагались, были утверждены уже на ближайшем заседании Европейского совета", - сказал он.
В конце сентября страны Балтии уже объявили санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 должностных лиц. Им запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.
Евросоюз также рассматривает вопрос о введении санкций, однако решение пока не принято. Совет ЕС намерен рассмотреть этот вопрос на саммите в Брюсселе, который запланирован на 1-2 октября.
В Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.
Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%.
Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.
Армения признала гибель 84 военных в боях с Азербайджаном
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о потере самолета
Танкер с иранским топливом достиг территориальных вод Венесуэлы
Завод СПГ в Норвегии остановлен из-за пожара
"Белавиа" приостановила рейсы в Баку из-за военного положения в Азербайджане
Силы МЧС Азербайджана потушили пожары в населенных пунктах на линии фронта, возникших в результате армянских артобстрелов
Власти Азербайджана продлили до 2 ноября карантин из-за COVID-19
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори