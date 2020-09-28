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Карабахский конфликт 28.09.2020 22:31

Армения запрещает "запасникам" выезд за рубеж

В Армении в связи с объявленным военным положением и всеобщей мобилизацией запрещен выезд за пределы республики определенных групп граждан.

Как сообщает правительство, запрещается выезд из Армении включенным в состав запаса рядовых, младших и старших прапорщиков гражданам до 48 лет, включенным в состав среднего офицерского состава гражданам до 50 лет, включенным в состав высшего офицерского состава гражданам до 55 лет.

Решением правительства Армении 27 сентября в республике объявлено военное положение и всеобщая мобилизация в связи с боевыми действиями в зоне карабахского конфликта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАЖДАНЕ, ВЫЕЗД, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]