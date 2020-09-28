Боевики готовят провокацию с использованием химического оружия в Идлибе - российский Центр по примирению

В Сирии боевики незаконных вооруженных формирований готовят провокацию с использованием отравляющих веществ, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.
"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о готовящейся боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытке организовать провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации", - сказал Гринкевич на брифинге в понедельник.
"По имеющейся информации, террористы планируют инсценировать обстрелы населенных пунктов Бейтарун провинции Алеппо и Бдама провинции Идлиб боеприпасами с отравляющими веществами для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения", - заявил он.
"Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - отмечается в сообщении ЦПВС.
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