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Дальнее зарубежье 28.09.2020 23:21

Боевики готовят провокацию с использованием химического оружия в Идлибе - российский Центр по примирению

В Сирии боевики незаконных вооруженных формирований готовят провокацию с использованием отравляющих веществ, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о готовящейся боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытке организовать провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации", - сказал Гринкевич на брифинге в понедельник.

"По имеющейся информации, террористы планируют инсценировать обстрелы населенных пунктов Бейтарун провинции Алеппо и Бдама провинции Идлиб боеприпасами с отравляющими веществами для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения", - заявил он.

"Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - отмечается в сообщении ЦПВС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, БОЕВИКИ, ПРОВОКАЦИЯ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]