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Карабахский конфликт 29.09.2020 00:06

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о потере самолета

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о якобы сбитом ВС Армении военном самолете.

"Распространенная армянской стороной информация о сбитом самолете ВВС Азербайджана является ложной и носит дезинформационный характер", - заявил глава пресс-службы Минобороны Вагиф Дяргахлы.

По его словам, все авиационные средства азербайджанской армии находятся на местах и в исправном состоянии.

А. Мамедов

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Тэги: САМОЛЕТ, МИНОБОРОНЫ, КОММЕНТАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]