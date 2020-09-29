Минобороны Азербайджана опровергло информацию о потере самолета

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о якобы сбитом ВС Армении военном самолете.

"Распространенная армянской стороной информация о сбитом самолете ВВС Азербайджана является ложной и носит дезинформационный характер", - заявил глава пресс-службы Минобороны Вагиф Дяргахлы.

По его словам, все авиационные средства азербайджанской армии находятся на местах и в исправном состоянии.

А. Мамедов