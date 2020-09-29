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ТЭК 29.09.2020 01:27

Танкер с иранским топливом достиг территориальных вод Венесуэлы

Первый из трех иранских танкеров, перевозящих горючее в Венесуэлу, вошел в территориальные воды страны вопреки американским санкциям в отношении обеих стран, сообщил в понедельник иранский телеканал Press TV со ссылкой на портал Refinitiv Eikon.

Согласно данным портала, танкер Forest под иранским флагом, транспортирующий около 270 тыс. баррелей горючего, в понедельник достиг исключительной экономической зоны Венесуэлы без каких-либо препятствий.

Еще два других иранских танкера Faxon и Fortune на данный момент следуют маршруту Forest в Атлантике. Согласно плану, они достигнут территориальных вод Венесуэлы в начале октября.

Как сообщает Press TV, ожидается, что иранские суда доставят в Венесуэлу в общей сложности 820 тыс. баррелей топлива.

В июне госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что США вводят санкции против капитанов пяти танкеров, доставивших тогда топливо в Венесуэлу.

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Тэги: ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, ТАНКЕР, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]