Главы МИД Канады и Великобритании призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

Главы МИД Великобритании Доминик Рааб и Канады Франсуа-Филипп Шампань призвали к немедленному прекращению боевых действий и защите гражданского населения в ситуации с Нагорным Карабахом.

"Канада и Великобритания глубоко обеспокоены сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Сообщения об обстрелах населенных пунктов и жертвах среди гражданского населения вызывают глубокую озабоченность. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий, соблюдению соглашения о прекращении огня и защите гражданского населения", - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

Главы МИД отметили, что решение конфликта должно отрицать "любое насилие" и "предполагать мирное, согласованное урегулирование в рамках Минского процесса ОБСЕ".

"Мы поддерживаем работу Минской группы ОБСЕ и полностью поддерживаем заявление сопредседателей", - подчеркнули Рааб и Шампань.