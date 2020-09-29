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Карабахский конфликт 29.09.2020 07:18

Главы МИД Канады и Великобритании призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

Главы МИД Великобритании Доминик Рааб и Канады Франсуа-Филипп Шампань призвали к немедленному прекращению боевых действий и защите гражданского населения в ситуации с Нагорным Карабахом.

"Канада и Великобритания глубоко обеспокоены сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Сообщения об обстрелах населенных пунктов и жертвах среди гражданского населения вызывают глубокую озабоченность. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий, соблюдению соглашения о прекращении огня и защите гражданского населения", - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

Главы МИД отметили, что решение конфликта должно отрицать "любое насилие" и "предполагать мирное, согласованное урегулирование в рамках Минского процесса ОБСЕ".

"Мы поддерживаем работу Минской группы ОБСЕ и полностью поддерживаем заявление сопредседателей", - подчеркнули Рааб и Шампань.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku[email protected]
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАНАДА, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]