Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 40.60 0.35 Brent 42.43 0.51

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.09.2020 07:37

В перестрелке полиции с подозреваемым в захвате заложников в штате Орегон есть жертвы - офис шерифа

Освобождение заложников в американском штате Орегон завершилось трагедией с многочисленными жертвами, рассказал во вторник представитель офиса шерифа города Салема сержант Джереми Ландерса.

Полиция прибыла к одному из городских домов, где, по ее данным, подозреваемый удерживал заложников. "По мере того, как разворачивались события, прозвучали выстрелы. Стрельба привела к многочисленным жертвам, погиб и подозреваемый", - говорится в заявлении офиса шерифа.

Никто из полицейских не пострадал, о числе погибших и о том, были ли они заложниками или случайными жертвами, не сообщается.

Полиция штата приступила к расследованию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОРЕГОН, КРИМИНАЛ, ЖЕРТВЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]