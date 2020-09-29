США ждет рост показателей инфицирования коронавирусом - вице-президент Пенс

США следует в скором времени ожидать роста показателей инфицирования коронавирусом, но, в частности, из-за беспрецедентного увеличения масштабов тестирования для выявления COVID-19, заявил в понедельник вице-президент США Майк Пенс.
"С учетом роста количества случаев в 10 штатах... и исторически масштабного расширения тестирования - на 150 млн (тестов - ИФ) по стране, народу Америки следует ожидать, что в ближайшие дни количество случаев вырастет", - сказал он на пресс-конференции.
Пенс пояснил, что на этой неделе американская администрация начинает распределение по стране 100 млн тестов на выявление болезни - в каждый штат и прочие административные единицы - в добавление к ранее обещанным 50 млн дополнительных тестирований.
В то же время вице-президент заверил, что американцы "могут быть уверены" в том, что ситуация находится под контролем, поскольку власти стали лучше идентифицировать зараженных. Пенс отметил, что прирост случаев болезни, как и госпитализаций инфицированных, уменьшается.
Вице-президент также указал на успехи США в наращивании масштабов тестирования, отметив, что если к концу февраля в стране взяли около 10 тыс. тестов на коронавирус, то на прошлой неделе их количество превысило 100 млн. Пенс подчеркнул, что в день в США теперь можно делать 3 млн тестов.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США за время пандемии выявили более 7,3 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 209 тыс. инфицированных скончались, более 4,5 млн человек выздоровели.
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