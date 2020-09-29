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Карабахский конфликт 29.09.2020 08:03

Минобороны Азербайджана сообщает об ожесточенных боях на линии фронта, армянская сторона отступает

Министерство обороны Азербайджана сообщает о продолжающихся ожесточенных боестолкновениях на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«В ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта. Армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно пресекала эти попытки», - сообщает ведомство.

Минобороны подчеркивает, что в настоящее время продолжаются ожесточенные бои на линии фронта.

«Подразделения Азербайджанской армии в утренние часы 29 сентября уничтожили 1 танк, 1 автомобиль и до 10 человек личного состава армянских военных при попытке передислокации в Физули-Джабраильском направлении фронта. В целом, противник несет большие потери и вынужден отступать», - указывает ведомство.

Минобороны также сообщило, что ВВС и подразделения азербайджанской армии в ночь на 29 сентября уничтожили смешанную колонну автомобильной техники ВС Армении, направлявшейся в сторону Магадиза в Агдаринском направлении. «Также была уничтожена артиллерийская батарея ВС Армении, которая поддерживала передвижение этой колонны», - подчеркивает оборонное ведомство Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, БОИ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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