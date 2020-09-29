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Карабахский конфликт 29.09.2020 08:19

Армянские военные ведут артобстрел Дашкесанского района Азербайджана

ВС Армении утром 29 сентября начали обстрел из артиллерийских орудий территории Дашкенсанского района Азербайджана, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Армянская сторона продолжает провокации против Азербайджана. 29 сентября с 7:30 утра армянские военные с территории Вардениского района Армении ведут артобстрел Дашкесанского района Азербайджана», - сообщает Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что будут предприняты адекватные ответные меры.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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