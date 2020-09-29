Армянские военные ведут артобстрел Дашкесанского района Азербайджана

ВС Армении утром 29 сентября начали обстрел из артиллерийских орудий территории Дашкенсанского района Азербайджана, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Армянская сторона продолжает провокации против Азербайджана. 29 сентября с 7:30 утра армянские военные с территории Вардениского района Армении ведут артобстрел Дашкесанского района Азербайджана», - сообщает Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что будут предприняты адекватные ответные меры.

А.Азизов