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Карабахский конфликт 29.09.2020 08:56

Азербайджанская армия продолжает наступление в направлении города Физули - Минобороны

Азербайджанская армия продолжает наступление в направлении города Физули, говорится в сообщении Минобороны.

"Во вторник, начиная с утренних часов, продолжается наступление азербайджанской армии в направлении города Физули. В районе 07.00 до 08.00 утра еще четыре танка армянских войск были уничтожены нашими солдатами на Физули-Джебраильском направлении фронта", - подчеркивает оборонное ведомство.

В настоящее время боевые действия продолжаются.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМИЯ, КАРАБАХ, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]