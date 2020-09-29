Азербайджанская армия продолжает наступление в направлении города Физули - Минобороны

Азербайджанская армия продолжает наступление в направлении города Физули, говорится в сообщении Минобороны.
"Во вторник, начиная с утренних часов, продолжается наступление азербайджанской армии в направлении города Физули. В районе 07.00 до 08.00 утра еще четыре танка армянских войск были уничтожены нашими солдатами на Физули-Джебраильском направлении фронта", - подчеркивает оборонное ведомство.
В настоящее время боевые действия продолжаются.
Н.Аббасова
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