Камбоджа обратилась к России за вакциной от коронавируса

Камбоджа обратилась к России с запросом на поставку вакцины от коронавируса, сообщает во вторник портал Cambodia Daily.

По его данным, о желании получить российскую вакцину заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен на своей странице в Facebook после встречи с послом России в Камбодже Анатолией Боровиком.

Согласно информации газеты The Phnom Penh Post, Хун Сен поздравил Россию с успехом в разработке вакцины. Он отметил, что "вакцина поможет миру в борьбе с коронавирусом".

Вакцина "Спутник V", разработанная Институтом им. Гамалеи Минздрава России, стала первой российской вакциной от коронавируса. Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Ранее сообщалось, что РФПИ получил запросы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" на 2020-2021 гг. Заявки направили свыше 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, в Бразилии - до 50 млн доз, а также Индии - 100 млн доз.