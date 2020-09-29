Анкара готова оказать Баку любую медицинскую помощь – Минздрав Турции

Министры здравоохранения Азербайджана и Турции Октай Ширалиев и Фахреддин Годжа провели во вторник телефонный разговор, обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта и взаимодействие между ведомствами.

«В ходе телефонного разговора Годжа решительно осудил военные действия ВС Армении против Азербайджана на линии соприкосновения, подчеркнул, что Анкара всегда готова оказать любую медицинскую помощь Баку», - отмечается в сообщении Минздрава Азербайджана.

Ширалиев, в свою очередь, поблагодарил коллегу за ее неизменную поддержку.

«Стороны подчеркнули, что сотрудничество продолжается на уровне профильных ведомств министерств», - подчеркивает ведомство.

Х.Насирзаде