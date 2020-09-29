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Внешняя политика 29.09.2020 11:20

Анкара готова оказать Баку любую медицинскую помощь – Минздрав Турции

Министры здравоохранения Азербайджана и Турции Октай Ширалиев и Фахреддин Годжа провели во вторник телефонный разговор, обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта и взаимодействие между ведомствами.

«В ходе телефонного разговора Годжа решительно осудил военные действия ВС Армении против Азербайджана на линии соприкосновения, подчеркнул, что Анкара всегда готова оказать любую медицинскую помощь Баку», - отмечается в сообщении Минздрава Азербайджана.

Ширалиев, в свою очередь, поблагодарил коллегу за ее неизменную поддержку.

«Стороны подчеркнули, что сотрудничество продолжается на уровне профильных ведомств министерств», - подчеркивает ведомство.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНЗДРАВ, ТУРЦИЯ, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]