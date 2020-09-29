Золотодобытчик AzerGold продолжает операции по экспорту и добыче в обычном режиме

Обстрел ВС Армении из артиллерийских орудий Дашкесанского района Азербайджана не повлиял на деятельность ЗАО «AzerGold», заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь общества Ариз Тарвердиев.

«Информация об обстреле Дашкесанского района Азербайджана со стороны ВС Армении поступила в утренние часы. Центральный Аппарат AzerGold находится в постоянном контакте с Човдарским участком по переработке руды, расположенном в Дашкесане. Наша компания продолжает свою деятельность в этом районе в обычном режиме, в соответствии с планом», - сказал Тарвердиев.

Он также добавил, что данный инцидент никак не повлиял на деятельность «AzerGold» в сфере добычи и экспорта.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

В 2019 году AzerGold добыло 55,2 тыс. унций золота и 103 тыс. унции серебра, объем продаж составил 59,2 тыс. унций и 110,9 тыс. унций серебра.

AzerGold с 2017 года осуществляет добычу и экспорт золота и серебра только с месторождения Човдар в рамках этапа его оксидной (наземной) разработки.

Рудное месторождение Човдар расположено в северной части Дашкесанского района Азербайджана. Данная территория включает уникальные и комплексные месторождения золота. Включая месторождение золота Човдар, здесь имеется 30 проявлений и точек минерализации уникального золота, 20 - мало-сульфидных медно- золотых руд и 50 - медно- полиметаллических.

Н.Аббасова