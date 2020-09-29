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ТЭК 29.09.2020 11:38

Безопасность нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана обеспечивается армией - SOCAR

Операции по добыче и экспорту нефти и газа из Азербайджана продолжаются в обычном режиме на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Добыча, экспорт нефти и газа из Азербайджана продолжаются в обычном режиме. На данный момент безопасность нашей инфраструктуры обеспечивается именно благодаря сдерживающим действиям обороняющейся армии Азербайджана", - заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он отметил, что нефтепроводы и газопроводы подвергаются постоянной угрозе со стороны Армении.

"Очевидно, не случайно, что нападения со стороны ВС Армении участились именно за несколько месяцев до завершения проекта Южный Газовый Коридор, когда уровень прогресса по строительству последнего сегмента - газопровода TAP - составил около 98%. Сегодня мы находимся на пороге исторического момента, когда природный газ из Каспийского бассейна впервые поступит в Европу по ЮГК, что поможет Европе и Турции диверсифицировать источники импорта газа. Это станет важным вкладом в экономическое развитие, мир и стабильность в этих регионах", - отметил Ахмедов.

Он добавил, что участившиеся атаки со стороны Армении в последние месяцы показали, что оккупация части территории Азербайджана является также источником постоянной угрозы и для энергетической безопасности Европы.

"Реализация обязательных к исполнению норм международного права - выдворение оккупационных войск с государственной территории Азербайджана является единственным эффективным способом устранения этой угрозы, обеспечения безопасного энергоснабжения Европы и мира в регионе", - добавил он.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАЩИТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]