ВС Армении обстреляли машину азербайджанского телеканала

ВС Армении во вторник обстреляли машину азербайджанского Общественного телеканала "ITV", сообщает телеканал на своей Facebook странице.
Инцидент произошел на территории села Гапанлы Тертерского района Азербайджана
Телеканал сообщает, что в результате обстрела в машине вспыхнул пожар.
Х.Насирзаде
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