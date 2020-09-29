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Происшествия 29.09.2020 11:39

ВС Армении обстреляли машину азербайджанского телеканала

ВС Армении во вторник обстреляли машину азербайджанского Общественного телеканала "ITV", сообщает телеканал на своей Facebook странице.

Инцидент произошел на территории села Гапанлы Тертерского района Азербайджана

Телеканал сообщает, что в результате обстрела в машине вспыхнул пожар.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]