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Карабахский конфликт 29.09.2020 11:53

Ереван дезинформирует население Армении, распространяя старые видеоролики – Минобороны Азербайджана

Армянская сторона активно распространяет дезинформацией, сообщил журналистам глава пресс-службы Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы.

«Армянская военная пропагандистская машина устроила масштабную провокацию в информационном пространстве. Армянская сторона, как всегда, представляет своему населению видеозаписи боев прошлых лет как новые», - отмечается в сообщении.

Даргяхлы подчеркнул, что таким образом Армения стремится скрыть свои неудачи под видом успеха.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]