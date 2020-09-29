Ереван дезинформирует население Армении, распространяя старые видеоролики – Минобороны Азербайджана

Армянская сторона активно распространяет дезинформацией, сообщил журналистам глава пресс-службы Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы.

«Армянская военная пропагандистская машина устроила масштабную провокацию в информационном пространстве. Армянская сторона, как всегда, представляет своему населению видеозаписи боев прошлых лет как новые», - отмечается в сообщении.

Даргяхлы подчеркнул, что таким образом Армения стремится скрыть свои неудачи под видом успеха.

Х.Насирзаде