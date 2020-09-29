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Карабахский конфликт 29.09.2020 11:59

Азербайджанская армия продолжает наступление на город Физули, противник несет большие потери - Минобороны

Азербайджанская армия продолжает бои за освобождения города Физули, заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

"Начиная с утра 29 сентября азербайджанская армия продолжает бои за освобождение города Физули от армянской оккупации. В ходе боев армянская сторона несет большие потери", - заявил Эйвазов во вторник на брифинге.

Эйвазов добавил, что в ходе ночных боев, противник пытался вернуть утраченные позиции, но их попытки были пресечены. "ВВС и подразделения азербайджанской армии в ночь на 29 сентября уничтожили смешанную колонну автомобильной техники ВС Армении, направлявшейся в сторону Магадиза в Агдаринском направлении. Также была уничтожена артиллерийская батарея ВС Армении, которая поддерживала передвижение этой колонны. В утренние часы 29 сентября наши войска уничтожили 1 танк, 1 автомобиль и до 10 человек личного состава армянских военных при попытке передислокации в Физули-Джабраильском направлении фронта. В районе 07.00 до 08.00 утра еще четыре танка армянских войск были уничтожены нашими солдатами на Физули-Джебраильском направлении фронта. В целом, противник несет большие потери и вынужден отступать", - отметил пресс-секретарь Минобороны.

А.Мамедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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