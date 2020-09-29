Красный Крест призвал обеспечить безопасность мирных жителей Нагорного Карабаха

Международный Комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны Нагорно-Карабахского конфликта гарантировать безопасность гражданского населения и неприкосновенность гражданской инфраструктуры.

"МККК обеспокоен гуманитарными последствиями эскалации конфликта, которая началась у линии соприкосновения утром 27 сентября 2020 года. Сообщается, что среди погибших с обеих сторон есть мирные жители", - говорится в заявлении международной гуманитарной организации, распространенном во вторник

Организация призывает стороны в конфликте принять все необходимые меры, чтобы гарантировать защиту и уважение гражданской инфраструктуры и жизни гражданских лиц в соответствии с обязательствами сторон по соблюдению основных норм международного гуманитарного права.

Директор Регионального управления оперативной деятельности МККК Мартин Шюпп подтвердил готовность организации оказывать помощь и поддержку тем, кто пострадал от эскалации конфликта, и выступать в качестве нейтрального посредника.

"Мы призываем стороны в конфликте прилагать все возможные усилия, чтобы при любых обстоятельствах соблюдать принципы международного гуманитарного права", - отметил представитель МККК.

МККК работает в регионе с 1992 года, осуществляя деятельность гуманитарного характера в связи с нагорно-карабахcким конфликтом.